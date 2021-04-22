السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على 7 مقيمين مخالفين لنظام الإقامة



الرياض 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (7) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، مخالفين لنظام الإقامة، اتخذوا من وحدة سكنية بوسط مدينة الرياض مقراً للمتاجرة بشرائح الاتصال المفعلة بأسماء مواطنين ومقمين دون علمهم، ما يعد مخالفة لأنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وضبط بحوزتهم (49,129) شريحة اتصال لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، وعددٌ من التجهيزات والمعدات التي يستخدمونها في ذلك، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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