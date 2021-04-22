السعودية اليوم / الشهوان ترفع الشكر للقيادة على الثقة الملكية بتعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد



الرياض 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

رفعت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس بنت أحمد الشهوان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على الثقة الملكية بتعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا.

وأعربت عن فخرها واعتزازها بهذه الثقة الملكية الكريمة، داعيةً المولى -عزّ وجل- أن تكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يعيّنها على أداء عملها بكل تفانٍ وإخلاص خدمةً لمصالح المملكة وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الصديقين.

ونوّهت بما تعيشه المرأة في المملكة - بتوجيهات القيادة الحكيمة - من مرحلة تمكين غير مسبوقة، حققت خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات بما فيها العمل الدبلوماسي وتمثيل المملكة في الخارج والمحافل الدولية.

وعبّرت السفيرة الشهوان عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على حرصه واهتمامه بدعم وتمكين الدبلوماسيات السعوديات اللاتي بتن ركنا من أركان منظومة العمل السياسي والدبلوماسي داخل المملكة وخارجها.

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