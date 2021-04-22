السعودية اليوم / مصر تسجل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 861 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 218902 مصاب من ضمنهم 164803 حالات تم شفاؤها، و12866 حالة وفاة.

// انتهى //

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القاهرة 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 "، و46 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 218902 مصاب من ضمنهم 164803 حالات تم شفاؤها، و12866 حالة وفاة.// انتهى //03:43ت م0030

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