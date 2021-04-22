

الرياض 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

حذرت منصة (أبشر) المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بمنصة أبشر، أو البوابة الرئيسة لموقع وزارة الداخلية.‎

وشددت المنصة على زوارها ضرورة التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، حيث يمكن للمستفيدين الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط (https://www.absher.sa)، وكذلك الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط (https://www.moi.gov.sa).

‏‎وأشارت المنصة إلى أن هناك محاولات للتحايل على المستخدمين من خلال روابط مزيفة لصفحة الدخول في منصة أبشر، وتهدف هذه المحاولات إلى الحصول على بياناتهم واستغلالها في عمليات مشبوهة.

// انتهى //

03:04ت م

0023





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منصة "أبشر" تحذّر مستفيديها من التعامل مع أيّ رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.