

باريس 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 34,968 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,374,288 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 101,910 وفيات.

// انتهى //

02:57ت م

0022



باريس 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسسجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 34,968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19 "، و 316 حالة وفاة.وأفادت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,374,288 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 101,910 وفيات.// انتهى //02:57ت م0022

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تسجل 34,968 إصابة، و316 حالة وفاة بكوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.