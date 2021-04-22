السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يدشّن نموذج محطة توقف الحافلات



مكة المكرمة 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

دشّن معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع النقل العام بالحافلات في مكة المكرمة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس، نموذج محطة توقف الحافلات ضمن مشروع النقل العام، الذي أقامته شركة قطارات مكة للنقل العام، بحضور مدير عام مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام المهندس خالد بن عبد الحفيظ فدا.

وتمثل هذه المحطة إحدى محطات توقف الحافلات التي يبلغ عددها 455 محطة، التي تحتوي على نظام تتبع الحافلات ومعلومات الركاب، الذي يهدف إلى رفع كفاءة تشغيل شبكة الحافلات ومراقبتها، حيث يمكن من خلاله إعطاء معلومات آنية ومحدثة للركاب والمستخدمين عن أوقات الرحلات.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي، أن مشروع حافلات مكة، الذي يأتي ضمن مشروع النقل العام بمكة المكرمة هو من المشاريع التنموية التي تشرف عليها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مضيفاً أن هذا المشروع سيسهم في خدمة قاطني مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين من خلال منظومة متكاملة من الخدمات ذات الجودة العالية التي تتواءم مع توجهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - ورؤية المملكة 2030.

من جانبه، قال مدير عام مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة: إن تدشين هذا النموذج من محطات التوقف للحافلات في مكة المكرمة سيعقبه تدشين عدد من محطات التوقف للحافلات خلال الفترة المقبلة، وستكون جاهزه بجميع الخدمات لمرتادي تلك المحطات حيث راعينا في تصميمها تلبية جميع احتياجات الركاب، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المحطات مزودة بتقنيات حديثة مواكبة لجميع شرائح المجتمع أو زوار مكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين.

وخصص مشروع النقل العام بالحافلات أنواعا للبطاقات الذكية التي تخول الركاب للصعود إلى الحافلة منها الدائمة المخصصة، الدائمة غير المخصصة والبطاقات محدودة الاستخدام والتذاكر الورقية عبر مكائن التذاكر أو استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية، كما وفر مشروع النقل العام للمستخدمين عدة باقات للاشتراك، منها التذاكر المفردة وتذاكر يوم كامل وأيضا تذاكر أسبوعية، شهرية وسنوية.

ويتطلع مشروع حافلات مكة إلى تقديم أفضل وسيلة للنقل العام وأكثرها كفاءة من خلال العديد من المسارات التي تغطي الشوارع الرئيسة والفرعية والشوارع الممتدة بين الأحياء، كما أنه سيؤدي دوراً مهما في تقليل حجم حركة السيارات في شوارع وطرقات مكة المكرمة، وبالتالي التخفيف من حجم التلوث البيئي واستهلاك الطاقة، وبذلك سيمنح المشروع مكة المكرمة نظام نقل عالمي آمن ومتطور لخدمة السكان وضيوف بيت الله الحرام على أكمل وجه.

وحددت شركة قطارات مكة للنقل العام بداية التشغيل الفعلي لحافلات مكة خلال الربع الرابع من عام 2021م.

// انتهى //

02:06ت م

0018





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يدشّن نموذج محطة توقف الحافلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.