السعودية اليوم / تونس تسجل 2603 إصابات جديدة بفيروس كورونا



تونس 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 2603 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 291833 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 9993 وفاة.

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02:05ت م

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تونس 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 2603 إصابات جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " و 75 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 291833 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 9993 وفاة.// انتهى //02:05ت م0017

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