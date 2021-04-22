السعودية اليوم / مركز الأوقاف بغرفة الرياض يراجع مسودة مبادئ حوكمة الأوقاف



الرياض 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

نظم مركز الأوقاف بغرفة الرياض أمس، ورشة عمل لمراجعة مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف، بحضور عدد من المهتمين والمختصين بالقطاع.

وأوضح المشرف العام على مركز الأوقاف في غرفة الرياض راجس بن أحمد الشرافي أن الورشة تأتي ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تعقد لمراجعة مسودة اللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف، منوهاً بحرص الهيئة في مشاركة القطاع الوقفي لإبداء المرئيات والمقترحات قبل إقرار اللوائح والأنظمة واعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع.

وبين الشرافي أن مبادئ حوكمة الأوقاف تهدف إلى تفعيل الحوكمة والمحافظة على القطاع وتنميتها واستدامتها، ومساعدة الكيانات الوقفية على تعزيز الأطر العامة للحوكمة.

وأكد الحضور خلال الورشة، أهمية مرجعية القضاء وأنه لابد أن تكون واضحة لتعزيز قوة القطاع، وتعزيز الثقة في الإشراف على الأوقاف، بالإضافة إلى التفريق بين الوقف الذري والخيري والأوقاف الصغيرة والكبيرة وطبيعتها مع الحوكمة، مشددين على ضرورة الشراكة ما بين المركز والهيئة لتطوير اللوائح والأنظمة.

كما تطرق الحضور إلى عدد من النقاط المهمة في المبادئ التي تحمل نفس حوكمة الشركات كونها تركز على إدارة المال وحفظه وتنميته.

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