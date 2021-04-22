السعودية اليوم / بلدي الوجه يعقد جلسته ال56



الوجه 10 رمضان 1442هـ الموافق 22 آبريل 2021 م واس

عقد المجلس البلدي لمحافظة الوجه أمس جلسته الـ56، بحضور أعضاء المجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات في مقر المجلس.

وأوضح رئيس المجلس أحمد بن محمود الشريف أن المجلس ناقش أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إضافة إلى الملحوظات المقدمة من قبل المواطنين.

وأوصى المجلس بالتأكيد على قسم الخدمات بالبلدية بضرورة تكثيف الجولات الرقابية على المطاعم والبوفيهات والمحلات الغذائية والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتزويد المجلس بالتقارير اللازمة.

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