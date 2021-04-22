السعودية اليوم / هيئة المراجعين والمحاسبين تنفّذ سلسلة ورش عمل للتعريف بقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية



الرياض 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

نفّذت الهيئة

وتضمنت محاور الورشة، خطوات التحول إلى قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية وأبرز محتويات القواعد ووثيقة الاعتماد، بالإضافة إلى بيان الفرق بين القواعد المطبّقة حالياً والقواعد الدولية والإطار الزمني لتطبيق تلك القواعد.

ويأتي انعقاد الورشة لإدراك الهيئة دورها بشأن مشروع التحول لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، وحرصاً منها على المشاركة في الممارسات المهنية بين المهتمين، التي ستساعد في التهيئة الفنية والمهنية وذلك قبل الإلزام بتطبيق تلك المعايير.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة أقرَّ مُؤَخَّرًا وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، بما يتوافق مع البيئة النظامية في المملكة، التي تشكّل نقلةً نوعيةً في اتجاه تعزيز جودة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة واتساقها مع الممارسات الدولية، وجاءت لتكمل منظومة التحوّل إلى مجموعة المعايير الدولية والتي اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة ورقابة الجودة وآداب وسلوك المهنة، كما تسعى الهيئة من خلال ذلك تعزيز ثقة مستخدمي القوائم المالية وتحقيق الارتباط الدولي بما يسهم في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

01:38ت م

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الرياض 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسنفّذت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ورشة عمل حول قواعد السلوك والآداب الدولية الخاصة بممارسة المهنة، التي سيبدأ العمل بها منتصف العام القادم 2022م.وتضمنت محاور الورشة، خطوات التحول إلى قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية وأبرز محتويات القواعد ووثيقة الاعتماد، بالإضافة إلى بيان الفرق بين القواعد المطبّقة حالياً والقواعد الدولية والإطار الزمني لتطبيق تلك القواعد.ويأتي انعقاد الورشة لإدراك الهيئة دورها بشأن مشروع التحول لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، وحرصاً منها على المشاركة في الممارسات المهنية بين المهتمين، التي ستساعد في التهيئة الفنية والمهنية وذلك قبل الإلزام بتطبيق تلك المعايير.يذكر أن مجلس إدارة الهيئة أقرَّ مُؤَخَّرًا وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، بما يتوافق مع البيئة النظامية في المملكة، التي تشكّل نقلةً نوعيةً في اتجاه تعزيز جودة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة واتساقها مع الممارسات الدولية، وجاءت لتكمل منظومة التحوّل إلى مجموعة المعايير الدولية والتي اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة ورقابة الجودة وآداب وسلوك المهنة، كما تسعى الهيئة من خلال ذلك تعزيز ثقة مستخدمي القوائم المالية وتحقيق الارتباط الدولي بما يسهم في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030.// انتهى //01:38ت م0012

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