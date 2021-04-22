محمد الفلاح - تعيين إيناس الشهوان سفيرة للمملكة في السويد

الخميس 22 أبريل 2021

أدت إيناس بنت أحمد الشهوان، القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، سفيرة لبلدها لدى السويد، لتكون ثالث امرأة تشغل المنصب الدبلوماسي الرفيع في البلاد.



وبثت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في ساعة مبكرة من يوم الخميس، مقطع فيديو لعدد من السفراء السعوديين المعينين لدى عدد من الدول، وهم يؤدون القسم أمام ملك البلاد، وبينهم السفيرة الشهوان.

وعينت السعودية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة لها في واشنطن، عام 2019، في أول منصب من نوعه تتولاه امرأة في تاريخ المملكة. والعام الماضي، عُينت آمال المعلمي، سفيرة للرياض لدى النرويج.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الشهوان أكاديمية تحمل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من أستراليا، وسبق أن عملت لدى سفارة المملكة في العاصمة كانبرا.

وعادت الشهوان بعد تلك التجربة الدبلوماسية، للعمل في الخارجية السعودية، حيث شغلت منصب رئيسة شؤون شرق ووسط آسيا في الوزارة.