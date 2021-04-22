السعودية | ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة المملكة.. من هي؟

شكرا لقرائتكم ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة المملكة.. من هي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدت السفيرة السعودية لدى السويد وآيسلاندا، إيناس الشهوان، الخميس، القسم أمام خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتصبح ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة للمملكة بعد الأميرة ريما بنت بندر بن ‏سلطان سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، ‏‎و‎آمال المعلمي سفيرة السعودية لدى النرويج.‏

وتم أداء القسم بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، عبر الاتصال ‏المرئي، بالإضافة إلى عدد من سفراء المملكة المعينين حديثاً لدى عدد من الدول.‏

مناصب عدة

يذكر أن الشهوان انضمت إلى وزارة الخارجية السعودية عام 2007، وشغلت عدد من المناصب في ‏الوزارة، كان آخرها مستشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.‏

كما تعد أول امرأة تولت منصب مدير إدارة في وكالة وزارة الخارجية للشؤون السياسية ‏والاقتصادية. وتولت عدد من الملفات السياسية الهامة وشاركت في تمثيل المملكة في العديد ‏من المحافل الإقليمية والدولية، وساهمت في تدريب عدد من موظفي الوزارة والقطاعات ‏الحكومية المختلفة عبر تقديم محاضرات وورش عمل في مجال العلاقات الدولية. ‏

إلى ذلك حصلت الشهوان على شهادة الماجستير في مجال العلاقات الدولية من أستراليا، وهي عضو ‏الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل الذي أطلقته وزارة الخارجية عام 2017. وحصلت على شهادة برنامج القيادة الناشئة من جامعة هارفرد.‏