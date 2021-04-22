شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..لحظة لقاء المواطن المُفرج عنه بأسرته بعد تسديد دينه عبر "فرجت" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

بعد نجاح أهل الخير في إغلاق حالة من حالات "فرجت" بمبلغ مليون ريال خلال أقل من 24 ساعة، وثق مقطع فيديو لحظة لقاء المفرج عنه بأسرته.

جاء ذلك بعدما قضى المواطن عام و3 أشهر في السجن، بسبب كفالته لشخص بقيمة 5 ملايين ريال.

وكانت ابنة السجين أوضحت أن والدها في العقد الخامس من العمر، مناشدة أهل الخير بالمساهمة في تسديد فاتورة "فرجت" المتعلقة بالإفراج عنه.