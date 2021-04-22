شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المعلمة موزعة الهدايا على طالباتها: "مريت على 28 بيت بسيارتي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علقت المعلمة "فاطمة" بالقصيم على مبادرتها بتوزيع شهادات التفوق والهدايا على طالباتها بالمرحلة الابتدائية.

وأوضحت المعلمة خلال برنامج "الراصد"، أن توزيع الهدايا شمل طالبات فصلها جميعا، حيث مرت على 28 منزل بسيارتها الخاصة رفقة ابنها، مؤكدة أن الغرض إدخال الفرح على الطالبات.

وكان مقطع فيديو للحظة توزيع المعلمة الشهادات والهدايا على الطالبات قد لاقى تداولا واسعا وسط إشادة بمبادرتها التي تشجع الطلاب على الدراسة.