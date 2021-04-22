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سعد الخثلان يقدم الخلاصة في زكاة الأسهم

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، كيف تكون زكاة الأسهم.

وقال الخثلان: "الخلاصة في زكاة الأسهم، إن كان المساهم مستثمرا -اشترى الأسهم أو اكتتب فيها وتركها للإفادة من أرباحها- فلا زكاة على المساهم، باعتبار أن الشركات عندنا في المملكة تخرج الزكاة".

وتابع: "إإذا كان المساهم مضاربا - يبيع ويشتري في الأسهم- فينظر للقيمة السوقية للمحفظة عند تمام الحول ويزكيها".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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