شكرا لمتابعة خبر عن سعد الخثلان يقدم الخلاصة في زكاة الأسهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، كيف تكون زكاة الأسهم.

وقال الخثلان: "الخلاصة في زكاة الأسهم، إن كان المساهم مستثمرا -اشترى الأسهم أو اكتتب فيها وتركها للإفادة من أرباحها- فلا زكاة على المساهم، باعتبار أن الشركات عندنا في المملكة تخرج الزكاة".

وتابع: "إإذا كان المساهم مضاربا - يبيع ويشتري في الأسهم- فينظر للقيمة السوقية للمحفظة عند تمام الحول ويزكيها".