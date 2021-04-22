وزير الداخلية يعدد نتائج لجنة التطوير الشاملة للمنظومة الوزارية التي صدر بها أمر ملكي

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تحدث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عن لجنة تطوير وزارة الداخلية التي شكّلت لتحقيق تطوير شامل للمنظومة الوزارية، معدداً نتائج عمل هذه اللجنة.

ونوه الأمير عبدالعزيز بالأمر الملكي الذي صدر أواخر عام 1438هـ بتشكيل لجنة لتطوير وزارة الداخلية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق التطوير الشامل للمنظومة، والقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل باتباع الأسس العلمية، وأفضل الممارسات العالمية للجهات المماثلة.

وقال إن العمل بالبرنامج بدأ بتقييم للوضع الراهن خلال أكثر من 100 زيارة ميدانية للمناطق والمدن والمنافذ الحدودية للمملكة، واستطاعت بلادنا أن تتصدر في عدد من مؤشرات الأمن الدولية، والوصول إلى مستويات متقدمة في شعور السكان بالأمان.

وأضاف أن البدايات المتكاملة لبرنامج التطوير بمرحلته الأولى أسهمت حتى الآن في ارتفاع مستخدمي بوابة أبشر من 8 ملايين إلى 21 مليون مستخدم في 3 سنوات، وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، وتطوير منظومة تأهيل منسوبي ومنسوبات الوزارة من خلال استحداث برامج تدريب وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد وزير الداخلية أنهم سعوا بالدعم المستمر من القيادة للوصول إلى منظومة عالية الأداء، تعزز أمن الوطن وسلامة المجتمع، وتقدم أعلى مستوى من الخدمات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

Source akhbaar24.argaam

