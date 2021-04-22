ظهور لوحة جديدة في مكتب ولي العهد خلال اتصال مرئي

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ظهرت لوحة الفنان التشكيلي ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، عبدالرحمن السليمان، في مكتب ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.

وجاء ذلك خلال حضوره جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، فيما أعرب الفنان التشكيلي عن سعادته الغامرة بوجود عمله الفني في مكتب ولي العهد، لافتا إلى أن دعم الأمير محمد بن سلمان للفنانين السعوديين ليس بمستغرب.

وأوضح “السليمان” أن “المشاريع الفنية وبشاراتها تتوالى وتتوجه لفناني المملكة، وأبنائها بأجيالهم وتوجهاتهم الفنية الأصيلة”، موجهًا الشكر والعرفان والامتنان للأمير محمد بن سلمان على هذه البادرة الطيبة.

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