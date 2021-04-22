عرفانا ببطولاتهم.. السديس يدشّن مبادرة إهداء ماء زمزم لجنودنا البواسل

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، مبادرة إهداء ماء زمزم لجنودنا البواسل، التي تأتي عرفانًا لما سطّروه من بطولات وتضحيات في حماية الثغور بالحد الجنوبي.

ودعا معاليه الله أن ينصر جنودنا البواسل ويجزيهم خير الجزاء ويسدد رميهم ويثبت أقدامهم ويدحر أعداءهم، وأن يجعل هذا الوطن آمنًا مطمئنًا من كل داء وبلاء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين.

وفي هذا السياق، سيّرت الرئاسة شاحنات مُحمّلة بمياه زمزم إلى منطقتي جازان ونجران في لمسة وفاء ومحبّة تجاه ما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات عظيمة لحماية بلاد الحرمين الشريفين ومقدراتها.