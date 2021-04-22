6 إصابات في انقلاب سيارة بجدة.. والهلال الأحمر يباشر الحادث بـ٣ فرق إسعافية

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفاوتة ما بين حرجة ومتوسطة، إثر انقلاب سيارة على طريق هدى الشام باتجاه جدة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة أنَّ غرفة العمليات تلقت بلاغًا مساء الأربعاء بوقوع حادث تصادم عربتين نتج عنه انقلاب سيارة على طريق هدى الشام باتجاه جدة، وعلى الفور توجهت ثلاث فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضافت الهيئة أنَّه تمَّ تسجيل 6 إصابات؛ إصابتين حرجة، وأربع إصابات متوسطة، وتمّ تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات أقرب منشأة صحية.

وتهيب الهيئة بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السلامة المرورية وعدم السرعة الزائدة، راجيًا من الله السلامة للجميع.