الجوازات السعودية توضح خطوات نقل كفالة العامل المنزلي

حدَّدت المديرية العامة للجوازات خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية؛ ردًا على استفسارات المواطنين.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ خطوات نقل خدمات العامل المنزلي تتمّ عبر تطبيق أبشر.

وأكَّدت الجوازات السعودية خطوات نقل العامل المنزلي تبدأ بالدخول إلى تطبيق أبشر ثمّ اختيار «الجوازات» من قائمة «الخدمات»، ثمّ تحديد المكفول المراد التنازل عنه من قائمة المكفولين.

ثم إدخال معلومات صاحب العمل الجديد وتاريخ الميلاد، وإدخال رقم التحقق المرسل على الجوال المسجل لدى الجوازات ثم اختيار تأكيد، ثم سيتم إرسال رسالة لصاحب العمل الجديد، وفقًا للجوازات السعودية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر»: «هل يمكن نقل كفالة سائق خاص».

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