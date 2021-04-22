محمد الفلاح - التحالف يعترض مسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط

الخميس 22 أبريل 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.



وقال التحالف العربي، في بيان، إن محاولات مليشيا الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، وأكدت أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.