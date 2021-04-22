شكرا لقرائتكم خبر عن العطاءات مستمرة.. تبرعات «إحسان» تصل لـ 350 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت تبرعات منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري في اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم، إلى 350 مليون ريال.

وكتبت "إحسان"، عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، "العطاءات مستمرّة، والتبرعات متواصلة، 10 رمضان ورقم جديد تصل إليه، إجمالي التبرعات يصل إلى 350 مليون ريال"، فيما أوصت بالالتحاق بركب المتبرعين.

يشار إلى أنه انطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، عبر منصة إحسان، قبل أيام بحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.