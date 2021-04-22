شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: نسعى إلى منظومة عالية الأداء تُعزز أمن الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تقديم أعلى مستوى من الخدمات تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030»

• المملكة تصدرت في عدد من مؤشرات الأمن الدولية

• الوصول إلى مستويات متقدمة في شعور السكان بالأمان

• ارتفاع مستخدمي «أبشر» إلى 21 مليونًا في 3 سنوات

• تأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي

• تطوير منظومة تأهيل منسوبي ومنسوبات الوزارة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، السعي الحثيث في الوزارة للوصول إلى منظومة عالية الأداء، تعزز أمن الوطن وسلامة المجتمع، وتقدم أعلى مستوى من الخدمات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال سموه عبر "تويتر": "في أواخر عام 1438هـ صدر الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة لتطوير وزارة الداخلية، برئاسة سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- لتحقيق التطوير الشامل لهذه المنظومة، والقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل، وذلك باتباع الأسس العلمية، وأفضل الممارسات العالمية للجهات المماثلة".

وأضاف: "بدأ العمل بالبرنامج بتقييم للوضع الراهن خلال أكثر من 100 زيارة ميدانية للمناطق والمدن والمنافذ الحدودية للمملكة، واستطاعت بلادنا -بفضل الله- أن تتصدر في عدد من مؤشرات الأمن الدولية، والوصول إلى مستويات متقدمة في شعور السكان بالأمان".

وأشار سموه: "أسهمت البدايات التكاملية لبرنامج التطوير بمرحلته الأولى المستمرة حتى الآن في ارتفاع مستخدمي بوابة أبشر من 8 ملايين إلى 21 مليون مستخدم في 3 سنوات، وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، وتطوير منظومة تأهيل منسوبي ومنسوبات الوزارة من خلال استحداث برامج تدريب وفق أفضل الممارسات الدولية".