شكرا لقرائتكم خبر عن التشهِّير بمنشأة تبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في القنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهرت وزارة التجارة بصاحب منشأة للعطارة بمحافظة القنفذة بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورط المنشأة التابعة له في بيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة متضمناً غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وأكدت وزارة التجارة حرصها واهتمامها حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.