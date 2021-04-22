شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مخالفين لتعليمات الحجر الصحي بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة 4 أشخاص؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس « كورونا »، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة «كورونا»، واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط المخالفين، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة؛ لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.