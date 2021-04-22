شكرا لقرائتكم خبر عن التفكك والطلاق الأسري «هاجس» والان نبدء بالتفاصيل
في الوقت الراهن افتقدت الأسرة أبناءها بشكل كبير، بسبب الفردية التي يعيشها كل فرد منهم داخل أسرته ولعل من أهم هذه الأسباب: غياب الحوار الهادف الممتع مع الأطفال وعدم إظهار الحب لهم وعدم مشاركتهم في اللعب لبعض الأوقات وكذلك عدم الاستماع والإنصات لهم بشكل جيد ومؤثر، أتت بعدها وسائل التقنية الحديثة الجاذبة لتأخذهم من أسرتهم وتعزل كل فرد لوحده فأصبح الابتعاد الداخلي هو المسيطر داخل الأسرة الصغيرة، فالبنت تعيش بمفردها لوقت طويل داخل غرفتها، والابن يعيش كذلك في غرفته الخاصة به، والوالدان منشغلان بما لديهما بعيدان عن الأبناء.
إن أهم الحلول التي يجب أن تضعها الأسرة في الحسبان وتعمل بها هي: إظهار الحب للأطفال ومشاركتهم في اللعب، تفعيل الحوار الهادف الممتع معهم، توفير بيئة أسرية ثرية بالنشاطات المفيدة، الالتزام بالقواعد والسلوكيات المتفق عليها من قبل جميع أفراد الأسرة، تفعيل جانب الوقاية بدلاً من معالجة السلوكيات الخاطئة، التركيز على تدريب الأبناء على أهم المهارات الحياتية، منحهم مزيدا من الاهتمام بالسؤال المستمر عنهم وعن أحوالهم.
وفي الختام.. فإن تفعيل الاجتماع الأسري ضرورة لأنه يجب أن يعبر كل فرد عن حاجاته ورغباته ورأيه داخل الأسرة وكذلك يجب أن يشعر الفرد باحترام حقيقي بين أفراد الأسرة.