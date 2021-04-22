شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جاهزية الأسواق ومضاعفة الرقابة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت أمانة محافظة جدة خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر للعام الحالي 1442هـ، من خلال تكثيف حملات التفتيش الميداني على المنشآت التجارية ومحال الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية، وذلك لحماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.

وأوضحت الأمانة أن الخطة الموسمية لها تتضمن تكثيف الرقابة الميدانية لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن الخطة تشمل رفع جاهزية أسواق النفع العام خلال شهر رمضان بالإضافة لمتابعة المنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسية والفرعية وداخل المراكز التجارية، كما ستستهدف الحملات المكثفة استراحات الأسماك ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، إلى جانب محال بيع التمور والحلويات والمكسرات وكذلك الملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار.

وأكدت أمانة جدة، مضاعفة الرقابة الميدانية، ودعم الفرق بما يلزم من العمالة الإضافية والمعدات، والعمل خلال فترتين يوميا طيلة شهر رمضان.

وأشارت الأمانة إلى مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية للقيام بجولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها، كما تشمل الاستعدادات تجهيز طاقاتها البشرية والمتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين المكلفين من منسوبي البلديات الفرعية وأسواق النفع العام والتنسيق مع إدارتي النظافة وصحة البيئة لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.