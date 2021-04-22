شكرا لقرائتكم خبر عن الثريد.. سيد أطباق المائدة الرمضانية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تخلو سفرة رمضانية في منازل محافظة القطيف من وجود أكلة شعبية شهيرة لها نكهتها الخاصة وطلبها الخاص عند شريحة كبيرة من أبناء المحافظة على مختلف فئاتهم العمرية، ويعتبر «الثريد» سيد الأطباق الشعبية في المحافظة.

وعن طريقة تحضيره، قال سعيد الصادق: تعتمد طريقة إعداد «الثريد» على اللحم البقري والخضراوات المشكلة الطازجة والبهارات المشكلة، وبعد الانتهاء من إعداد الصالونة نقوم بتقطيع الخبز لأجزاء صغيرة ومزجه مع الصالونة «مرق الطماطم»؛ حتى يتكون لدينا طبق الثريد.

وأضاف: يختلف إعداد الثريد من منزل لآخر، وذلك بحسب رغبة أهل المنزل، فالبعض يفضل أن يكون الثريد بخبز الرقاق، والبعض الآخر يفضله بالخبز العربي.

وأشار إلى أنه وبالرغم من العديد من التغييرات، التي طرأت على المائدة القطيفية، فإن أهل القطيف ما زالوا يحافظون على الثريد كوجبة رئيسية، ويعتبرونه «سيد» مائدة الأطباق الرمضانية.

وقال عبدالله لاجامي إنَّ الثريد غذاء عالي القيمة الغذائية، وإن كان ذلك يعتمد على كمية اللحم الداخلة في تحضيره، واستخدام الخبز العربي في الثريد يجعله أسهل في تشرب المرق.

وأضاف إن المأكولات الشعبية في محافظة القطيف تسجل حضورها المميز، بموائد الإفطار، ولا يزال طبق الثريد الفاخر تتزين به موائد الطعام في كل بيت، وما زال يحتفظ بالطريقة نفسها، وإن اختلفت الإضافات.