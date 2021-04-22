شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تواصل توزيع السلال الغذائية في باكستان وداكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في شهر رمضان لعام 1442هـ، في عدد من المدن الباكستانية من خلال توزيع السلات الغذائية الرمضانية في جمهورية باكستان الإسلامية وفق الإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب المواقع لهم، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا

وجرى توزيع 400 سلة غذائية للأسر المستفيدة، تزن 10,400 كيلو، واستفاد منها 4000 مستفيد بالمنطقة الفيدرالية للعاصمة إسلام آباد وضواحيها، ومدينة روالبندي، ومدينة جكري، ومدينة علي بور.

كما تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع السلال الغذائية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في داكار وضواحيها عبر الملحقية الدينية في سفارة المملكة بالسنغال.

وجرى توزيع السلال الغذائية الرمضانية في ضواحي داكار، بالتعاون مع أعضاء رابطة خريجي الجامعات السعودية بالسنغال، لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب المواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة السنغالية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما جرى تسليم 100 سلة غذائية بمقر الرابطة لـ 100 أسرة.