شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار مساهمة المملكة للصندوق الطوعي بسوريا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سلم المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، مليون دولار مساهمة المملكة العربية السعودية للصندوق الطوعي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، وذلك خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، كريستين أوهيل.
وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة الإقليمية عامة، وعلى الصعيد السوري خاصة.
وأكد السفير المعلمي أن دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسية بما فيها الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحيتين السياسية والإنسانية.
من جانبها، أعربت أوهيل عن شكرها للمملكة على دعمها السخي، داعية المملكة إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي للأزمة السورية، خاصة في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري.
حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الثالثة محمد خشعان، ورئيس اللجنة الخامسة محمد العسيري، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.