شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار مساهمة المملكة للصندوق الطوعي بسوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله ‏المعلمي، مليون دولار مساهمة المملكة العربية السعودية للصندوق الطوعي للآلية الدولية ‏المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، وذلك خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة الآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسوريا، كريستين أوهيل.‏

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة الإقليمية عامة، وعلى الصعيد السوري خاصة.‏

وأكد السفير ‏المعلمي أن دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسية بما فيها ‏الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحيتين السياسية والإنسانية.‏

من جانبها، أعربت أوهيل عن شكرها ‏للمملكة على دعمها السخي، داعية المملكة إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي للأزمة السورية، خاصة ‏في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري. ‏

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الثالثة محمد خشعان، ورئيس اللجنة الخامسة ‏محمد العسيري، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.‏