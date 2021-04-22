شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات طبية لمكافحة كورونا في باكستان ونيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مساعدات طبية خاصة لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد-19» في جمهورية باكستان الإسلامية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي.

وسلم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي وذلك لرئيس الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث أختر نواز، في مقر السفارة السعودية بالعاصمة آسلام آباد.

وقدّم رئيس الهيئة الوطنية الباكستانية شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تقديمه هذه المساعدات الطبية الخاصة لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، مؤكدًا أن هذه المساعدات جاءت في وقتها لما يمرون به من ظروف طارئة بسبب تفشي جائحة كورونا.

وسلم المركز السلطات الصحية في جمهورية نيجيريا الاتحادية مساعدات طبية خاصة للمساعدة في جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

وشملت المساعدات المقدمة 24 جهازًا تنفسيًا، و25.000 معدة جراحية معقمة، و125,000 معدة جراحية غير معقمة، و188,000 قناع KN95، و1,606,700 قناع جراحي، و9,500 قفاز طبي.

وقال نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا إبراهيم الغامدي إن المساعدات التي قدّمت تأتي ضمن الدعم المقدم من قِبل حكومة المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الجهود الدولية لمكافحة كوفيد-19، وفي إطار جهود المملكة المتواصلة في تقديم العون الإغاثي الطبي.