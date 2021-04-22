شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شؤون الحرمين تستحدث كرسيا لإجابة السائلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كُرسِيًّا لإجابة السائلين عند باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة إرشاد السائلين سلطان البقمي أن مكاتب إجابة السائلين تلقت «5218» سؤالًا، و«1680» اتصالًا على الهواتف المجانية، واستفاد من الخدمات «6402» مستفيد، مشيرًا إلى وجود «35» من المشايخ يجيبون السائلين حول نسكهم، موزعين على «6» ورديات.

وبيّن أن مكاتب وكراسي إجابة السائلين موزعة على مداخل ومخارج المسجد الحرام، وكذلك في منطقة الصفا، ومشاية السلام، كما توجد مقرات للهواتف المجانية، مؤكدًا أن الرئاسة تحرص من خلال تلك المنابر وغيرها على توجيه المعتمرين والمصلين على الالتزام بما يصدر عن الجهات المعنية من إجراءات احترازية وقائية، من أجل صحتهم وسلامتهم.