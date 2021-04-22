شكرا لقرائتكم خبر عن 75 طن تمور هدية المملكة لـ «كوت ديفوار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، هدية المملكة لجمهورية كوت ديفوار المتضمنة 75 طنًا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله السبيعي وذلك لوزيرة الدولة وزيرة الخارجية كانديا كمارا، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أبيدجان.

حضر التسليم الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة المكلف بالتكامل الإفريقي أليسيد دجيجي، ومدير الشعائر الدينية بامبا ماسمبا.

ونقلت وزيرة الدولة وزيرة الخارجية الشكر باسم رئيس الجمهورية الحسن وتارا لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على هذه الهدية العينية القيمة.

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.