وزير الداخلية: بدعم القيادة نسعى للوصول لمنظومة عالية الأداء تُعزز أمن البلاد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بأن البدايات التكاملية لبرنامج تطوير وزارة الداخلية بمرحلته الأولى المستمرة حتى الآن أسهمت في ارتفاع مستخدمي بوابة أبشر إلى 21 مليون مستخدم خلال 3 سنوات، وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، إضافة لتطوير منظومة تأهيل منسوبي ومنسوبات الوزارة.

لجنة تطوير الداخلية:

وقال في تغريدات عبر حسابه في تويتر: أواخر عام 1438هـ صدر الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة لتطوير وزارة الداخلية، برئاسة سمو سيدي ولي العهد- حفظه الله- لتحقيق التطوير الشامل لهذه المنظومة، والقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل، وذلك باتباع الأسس العلمية، وأفضل الممارسات العالمية للجهات المماثلة.

مؤشرات الأمن الدولية:

وأضاف: بدأ العمل بالبرنامج بتقييم للوضع الراهن خلال أكثر من 100 زيارة ميدانية للمناطق والمدن والمنافذ الحدودية للمملكة، واستطاعت بلادنا- بفضل الله- أن تتصدر في عدد من مؤشرات الأمن الدولية، والوصول إلى مستويات متقدمة في شعور السكان بالأمان.

21 مليون مستخدم لبوابة أبشر:

وتابع وزير الداخلية بالقول: أسهمت البدايات التكاملية لبرنامج التطوير بمرحلته الأولى المستمرة حتى الآن في ارتفاع مستخدمي بوابة أبشر من 8 ملايين إلى 21 مليون مستخدم في 3 سنوات، وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، وتطوير منظومة تأهيل منسوبي ومنسوبات الوزارة من خلال استحداث برامج تدريب وفق أفضل الممارسات الدولية.

دعم القيادة المستمر:

وختم قائلًا: بالدعم المستمر من القيادة، أُؤكد سعينا الحثيث في وزارة الداخلية للوصول إلى منظومة عالية الأداء، تعزز أمن الوطن وسلامة المجتمع، وتقدم أعلى مستوى من الخدمات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بإذن الله.

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