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شكرا لقرائتكم 4 نصائح هامة للتعامل مع حالات الاختناق عند وجود تسرب الغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22
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4 نصائح هامة للتعامل مع حالات الاختناق عند وجود تسرب الغاز
منها نقل المصاب إلى مكان جيد التهوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت هيئة الهلال الأحمر العديد من النصائح الهامة للتعامل مع حالات الاختناق أو التسمم عند وجود تسرّب لـ الغاز في المنزل.
نصائح هامة:
وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس الأربعاء: إنه لإسعاف المصاب بتسمم استنشاق الغاز يجب اتباع ما يلي:
- تأكد أن المكان آمن لتأمين سلامتك الشخصية.
- افتح الشبابيك المغلقة لتساعد على تهوية المكان.
- حاول أن تغلق مفاتيح تسريب الغاز إذا عرفت مصدره.
- انقل المصاب إلى مكان جيد التهوية.
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