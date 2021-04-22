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4 نصائح هامة للتعامل مع حالات الاختناق عند وجود تسرب الغاز

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

4 نصائح هامة للتعامل مع حالات الاختناق عند وجود تسرب الغاز

منها نقل المصاب إلى مكان جيد التهوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت هيئة الهلال الأحمر العديد من النصائح الهامة للتعامل مع حالات الاختناق أو التسمم عند وجود تسرّب لـ الغاز في المنزل.

نصائح هامة: 

وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس الأربعاء: إنه لإسعاف المصاب بتسمم استنشاق الغاز يجب اتباع ما يلي:

  • تأكد أن المكان آمن لتأمين سلامتك الشخصية.
  • افتح الشبابيك المغلقة لتساعد على تهوية المكان.
  • حاول أن تغلق مفاتيح تسريب الغاز إذا عرفت مصدره.
  • انقل المصاب إلى مكان جيد التهوية.

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