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الحقيل يعلن عن حزمة منتجات لتحسين جودة خدمات مشغلي المدن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

الحقيل يعلن عن حزمة منتجات لتحسين جودة خدمات مشغلي المدن

بهدف تهيئة بيئة عمل جاذبة وتيسيرًا على القطاع الخاص

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، عن تدشين حزمة منتجات لتحسين جودة خدمات مشغلي المدن.

حزمة منتجات جديدة:

وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر: تهيئةً لبيئة عمل جاذبة وتيسيرًا على القطاع الخاص، دشّنا اليوم- بحمد لله- حزمة من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات مشغلي المدن والإسهام في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.

تشمل 5 خدمات:

يشار إلى أن الحزمة الجديدة تشمل ما يلي: خدمة تسجيل المشاريع الحكومية المسحوبة، خدمة تسجيل مخالفات المكاتب الهندسية، خدمة طلب إلغاء إيقاف شهادة التصنيف، برنامج مقاول معتمد، وخدمة تأهيل إلكتروني للمكاتب الهندسية لفحص السكن الجماعي.

الحقيل يعلن عن حزمة منتجات لتحسين جودة خدمات مشغلي المدن - متابعات الخليج 365
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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