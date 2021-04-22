وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. شارك الخبر

وندد التحالف بمحاولات الميليشيا الحوثية العدائية، وبين أنها ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية