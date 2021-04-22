شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22
وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط
محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.
عمليات عدائية ممنهجة:
وندد التحالف بمحاولات الميليشيا الحوثية العدائية، وبين أنها ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
شارك الخبر
شارك الخبر