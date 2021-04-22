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نموذج لإحدى محطات توقف الحافلات في مكة المكرمة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

نموذج لإحدى محطات توقف الحافلات في مكة المكرمة

يهدف لخدمة متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر والحاج والمعتمر

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نموذجًا لإحدى محطات توقف الحافلات في المنطقة.

مشروع حافلات مكة: 

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هذا يأتي ضمن مشروع حافلات مكة، والذي تنفذه شركة قطارات مكة.

ونشرت الهيئة لقطات تبين نموذج لإحدى محطات توقف الحافلات في المنطقة.

نموذج لإحدى محطات توقف الحافلات في مكة المكرمة - متابعات الخليج 365

ومشروع شبكة حافلات مكة هو من بين عشرات المشاريع التي تقوم على تنفيذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير لخدمة متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر والحاج والمعتمر على حد سواء.

ويعتبر المشروع هو البنية الأساسية التحتية لشبكة النقل في مكة المكرمة، ويعتبر أحد عناصر مشروع قطارات مكة للنقل العام، وتعود ملكية المشروع لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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