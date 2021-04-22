الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

نموذج لإحدى محطات توقف الحافلات في مكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة نموذجًا لإحدى محطات توقف الحافلات في المنطقة.

مشروع حافلات مكة:

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هذا يأتي ضمن مشروع حافلات مكة، والذي تنفذه شركة قطارات مكة.

ونشرت الهيئة لقطات تبين نموذج لإحدى محطات توقف الحافلات في المنطقة.

ومشروع شبكة حافلات مكة هو من بين عشرات المشاريع التي تقوم على تنفيذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخدمة متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر والحاج والمعتمر على حد سواء.

ويعتبر المشروع هو البنية الأساسية التحتية لشبكة النقل في مكة المكرمة، ويعتبر أحد عناصر مشروع قطارات مكة للنقل العام، وتعود ملكية المشروع لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

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