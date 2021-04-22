إغلاق قضية مسجون مطالب بـ 5 ملايين ريال في أقل من 24 ساعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أغلقت فزعة الشعب السعودي، قضية مسجون على مبلغ مالي يقدر بحوالي 5 ملايين ريال، في بادرة غير مستغربة على أبناء هذا الوطن.

سداد المبلغ في أقل من 24 ساعة:

ومن خلال خدمة فُرجت تمكن السعوديون من تحويل حزن وانتظار عائلة السجين ذو الـ58 عامًا، متزوج ولديه 3 أطفال، إلى فرحة عارمة بعد اكتمال المبلغ المطلوب سداده والمقدر بـ5 ملايين ريال في أقل من 24 ساعة.

فرحة غامرة:

وعبرت ابنة السجين عن فرحتها الكبيرة؛ لأن والدها سيتمكن هذه الليلة من تناول السحور وسط عائلته، سائلة المولى عز وجل أن يرزق ويحفظ كل من شارك بتبرع أو تغريدة أو صورة، ساهمت بفك كربة والدها المسجون منذ سنة و3 أشهر.

خدمة فُرجت:

يشار إلى أن مبادرة خدمة فُرجت دشنت في أواخر شهر رمضان المبارك للعام الماضي 1440هـ، وتأتي ضمن المبادرات التي تهدف من خلالها وزارة الداخلية لإشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة رقمية موثوقة متمثلة بمنصة أبشر.

منصة إحسان وبوابة ناجز:

وفي وقت لاحق كشفت خدمة فُرجت عن إمكانية التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية عبر منصة إحسان وبوابة ناجز، إضافة إلى أبشر.

الإصدار الثاني من فُرجت:

كما أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، عن إطلاق الإصدار الثاني من خدمة فرجت على منصة أبشر والذي يحمل تطورًا نوعيًّا من خلال تصنيف السجناء الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي في قضايا مالية غير مرتبطة بأي قضايا جنائية حسب الأولوية في أحقية السداد وفق عدد من المعايير.

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