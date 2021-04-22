هدف يضيف ميزات جديدة لدعم المرأة السعودية العاملة

يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” التابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، العديد من الخدمات، ومن بينها خدمات خاصة بالمرأة العاملة، وقد أتاح الصندوق مؤخرًا ميزات جديدة ضمن إطار دعم المراة السعودية العاملة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل السعودية، وتهدف المزايا الجديدة إلى تذليل الصعوبات التي تواجه العاملات السعوديات في المواصلات والنقل من وإلى مقرات عملهن سعيًا من الصندوق لتحقيق الاستقرار الوظيفي لهن.

هدف يضيف ميزات جديدة

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إضافة كريم إلى برنامج وصول

ومن المزايا الجديدة التي أضافها هدف، إضافة كريم لبرنامج وصول “برنامج دعم نقل المرأة العاملة”، حيث ستقوم شركة كريم لنقل الأشخاص بتقديم خدمة النقل للنساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص في 28 مدينة في أنحاء المملكة العربية السعودية، ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، النساء العاملات المستوفيات للشروط للمبادرة في التسجيل في برنامج وصول، للاستفادة من الخدمة الجديدة.

آلية برنامج وصول الجديدة

هدف يضيف ميزات جديدة إلى برنامج وصول الذي يتيح للعاملات السعوديات المسجلات في البرنامج الاستفادة من خدماته وفق الآلية التالية: