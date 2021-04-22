شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: اعتراض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه خميس مشيط.

وأوضحت قوات التحالف أن الطائرة المفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية العدائية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكدت على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحمايه المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.