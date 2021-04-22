شكرا لمتابعة خبر عن بعد أداء القسم.. إيناس الشهوان ثالث سفيرة تمثل المملكة في الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أدت السفيرة المعينة لدى السويد إيناس بنت أحمد الشهوان، الأربعاء، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، عبر الاتصال المرئي.

وبذلك تعد إيناس الشهوان ثالث ممثلة للمملكة في الخارج بعد الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وآمال المعلمي سفيرة المملكة في النرويج.

ويؤكد تعيين الشهوان على اهتمام المملكة وقيادتها الحكيمة بملف تمكين المرأة في المناصب العليا، وتقديم الدعم الكامل لها.