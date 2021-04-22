شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحذر: عدوى كورونا تنتقل قبل معرفة المصاب بإصابته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن عدوى فيروس كورونا تنتقل قبل ظهور الأعراض وقبل أن يعرف المصاب بإصابته، وذلك في %44 من الحالات، مشددة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقالت الوزارة في رسالتها للمواطنين والمقيمين: "التزم دوما بالإجراءات الاحترازية، فأنت لا تعرف إن كان الشخص مصابًا أم لا".

وأضافت: "للخروج من الجائحة البس الكمامة، خذ اللقاح، حافظ على التباعد الجسدي".