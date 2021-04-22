أخبار السعودية اليوم.. ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 7 ملايين و500 ألف.. و«الخطوط السعودية» تذكر باشتراطات السفر للوجهات الدولية

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء 21 إبريل 2021م منها: ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 7 ملايين و500 ألف، و«الخطوط السعودية» تذكر باشتراطات السفر للوجهات الدولية، و وكيل «الصحة» يحدد أعراضًا «غير متوقعة» للقاح كورونا تتطلب استشارة الطبيب.

ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 7 ملايين و500 ألف

أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا في المملكة إلى 7.537.798 جرعة.

«الخطوط السعودية» تذكر باشتراطات السفر للوجهات الدولية

ذّكرت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، باشتراطات السفر للوجهات الدولية، فيما استبشر عدد كبير من المواطنين باقتراب موعد عودة السفر للخارج.

إمارة الرياض: ضبط 800 قطعة أنواط ورتب وشعارات عسكرية مخالفة في الدوادمي

أعلنت اللجنة الأمنية في إمارة الرياض، ضبط ومصادرة 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي.

بالفيديو.. طيار يكشف تفاصيل أطول رحلة استثنائية لإجلاء سعوديين من لوس أنجلوس

كشف الكابتن طيار عبدالمجيد الفرائضي، عن تفاصيل أطول رحلة استثنائية لإجلاء سعوديين من لوس أنجلوس، خلال بدايات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكيل «الصحة» يحدد أعراضًا «غير متوقعة» للقاح كورونا تتطلب استشارة الطبيب

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، الفوراق بين الأعراض العادية التالية لأخذ لقاحات كورونا، وبين تلك التي تتطلب استشارة الطبيب.

من هم مستحقو المعاش بعد وفاة المشترك؟ «التأمينات» توضح

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أفراد عائلة المتوفي المستحقين للمعاش منهم أرملة أو أرامل المشترك المتوفى وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًّا متى حدثت الوفاة، وهي في عدة الطلاق.

ضبط 4 أشخاص بالمدينة لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالمدينة المنورة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19).

كيف تتعامل مع حالات التسمم عند تسرّب الغاز في المنزل؟.. الهلال الأحمر يوضح

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن كيفية التعامل مع حالات التسمم الناجمة عن تسرّب الغاز في المنزل.

«الموارد البشرية» توضح إجراءات تسجيل المطلقة في الضمان دون صك الإعالة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، البيانات المطلوبة لتقديم المطلقة إلى الضمان الاجتماعي مع إضافة ابنتها، في حالة عدم وجود «صك الإعالة» لديها.

«الجوازات»: 5 شروط لتسجيل بلاغ تغيب العمالة المنزلية

حددت المديرية العامة للجوازات نحو 5 شروط لتسجيل بلاغ تغيب العمالة المنزلية ردا على استفسارات المواطنين.

بالفيديو.. طبيب سعودي يحذر من تجمعات النساء في المساجد والأسواق

حذر استشاري التخدير والعناية المركزة بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق، من تجمعات النساء في المساجد والأسواق، وذلك بعد تسجيل 1028 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم.

بالفيديو.. باحث يكشف أول عمل قام به الملك المؤسس عند دخوله المدينة المنورة

كشف المؤرخ والباحث في تاريخ المسجد النبوي فايز الفايز، عن أول عمل قام به الملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود، عند دخوله المدينة المنورة.

هل يمكن تناول جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية أخذ جرعات لقاح كورونا من نفس الشركة المصنعة للقاح.

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