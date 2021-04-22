بالفيديو.. طيار يكشف تفاصيل أطول رحلة استثنائية لإجلاء سعوديين من لوس أنجلوس

كشف الكابتن طيار عبدالمجيد الفرائضي، عن تفاصيل أطول رحلة استثنائية لإجلاء سعوديين من لوس أنجلوس، خلال بدايات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الكابتن الفرائضي، خلال لقاء عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الأربعاء، الأوامر كانت موجة لكل القطاعات المعنية بتسهيل وتسخير كل المعوقات من أجل إعادة المواطنين لأرض الوطن سالمين غانمين.

وأوضح الكابتن طيار أن الطاقم كان عبارة عن 8 طيارين نصفهم كباتن والآخرين مساعدين و35 من الأطقم الجوية من مضيفين ومضيفات، مشيرًا إلى أن هذا رقم كبير؛ حيث لم يسبق أن جدولت رحلة تجارية لهذه المدة أو بهذا العدد من الأطقم الجوية ما أعطاها لقب استثنائية في حد ذاتها بالإضافة إلى التشغيل والترخيص.

وكشف الفرائضي، عن أن الرحلة استغرقت حوالي 36 ساعة، ذهاب وعودة، موضحًا أن استثنائية الرحلة بنيت على أن لوس أنجلوس هي أبعد محطة تصل لها طائرات الخطوط السعودية ولها استثنائية خاصة من ناحية المعايير وأنظمة التشغيل، بينهم احتياج الطيار لـ48 ساعة راحة ومبيت قبل أي عمل ثان، والذي استثني أيضًا مع جائحة كورونا.

فيديو | الكابتن طيار "عبدالمجيد الفرائضي" يروي تفاصيل أطول رحلة استثنائية لإجلاء سعوديين من "لوس أنجلوس"#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/xUvq89damQ — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 21, 2021

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