تعليم القريات يجتاز تدقيق إدارة الجودة

وكان برنامج المدقق الخارجي بدأ الأربعاء، بكلمة لمدير الإعلام والاتصال علي العطشان، أوضح خلالها ما تحقق للإدارة من منجزات وسعيها لمواصلة التميز، ليلقي مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي كلمته، والتي رحب من خلالها بممثل الشركة المدققة لأعمال الإدارة، وحرصها على متابعة وتطبيق نظام إدارة الجودة so9001-2015، مقدماً شكره لرئيسة قسم الجودة وقياس الأداء وزيرة قاسم الشعلان، ولكافة منسوبي القسم من إداريين وإداريات، على جهودهم طيلة الفترة الماضية حتى تحقق هذا المنجز.
وتحدث ممثل الشركة المدققة المهندس أحمد كرم الله، عن أهمية متابعة الأداء في تجديد الرخصة حيث قام بالتدقيق عن بعد ومنح رخصة الاجتياز.
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