مفتي المملكة: أخرجوا زكاتكم بموثوقية واطمئنان عبر خدمة زكاتي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - واس

أكد سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على ضرورة الاهتمام بفريضة الزكاة، والمبادرة في إخراجها، لاسيما وأنه قد تيسرت اليوم معرفة الأموال الزكوية، ومقاديرها، وطرق إخراج زكاتها.

خدمة زكاتي:

ونوَّه سماحته بالدور الهادف للهيئة العامة للزكاة والدخل في التسهيل على الأفراد في إخراج زكاتهم، وذلك من خلال خدمة (زكاتي) الإلكترونية، التي تُعنى بحساب واستقبال الزكاة من الأفراد بشكل اختياري، ثم صرفها في وجوهها ومصارفها الشرعية بالتوزيع على المستحقين من خلال وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبين سماحته بأن خدمة (زكاتي) هي من الجهات الموثوقة لاستقبال الزكوات وصرفها في مصارفها الشرعية، وأنها قد استندت في بيان أحكام الأموال الزكوية إلى الفتاوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

وأوصى سماحته باغتنام هذا الشهر الكريم، الذي يعظم فيه العمل الصالح، وتُضاعف فيه الحسنات، بالمبادرة إلى إخراج الزكاة بالاستفادة من خدمة (زكاتي)، والتسديد من خلالها، ليطمئن المزكي بأن زكاته قد صُرفت على المستحقين وفي مصارفها الشرعية.

الجدير بالذكر بأن تطبيق وموقع (زكاتي) يتيحان إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها سواءً كانت ذهبًا، أو فضةً، أو نقودًا، أو ديونًا، أو أسهمًا، أو وحدات صناديق استثمارية، ثم دفع الزكاة بشكلٍ موثوق وميسَّر وسريع، من خلال طرق الدفع الإلكترونية الآمنة في المملكة، وهي: “مدى” و”سداد” و”Apple Pay”، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى التذكير بمواعيد الزكاة.

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