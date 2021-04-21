شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 25 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم 25 مسجد مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 25 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 73 يوماً 725 مسجداً تم فتح 677 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وشددت الوزارة، على مواصلة الجولات الرقابية في المساجد لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواقيت الصلوات وفتح وإغلاق المساجد، ورصد المخالفات وفق الأنظمة، كما دعت المصلين بالتقيد بالتعليمات عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.