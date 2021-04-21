بدء التقديم على البورد الفرنسي عبر منصة سفير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في باريس عن بدء التقديم في البرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية 2021 “البورد الفرنسي” حتى 8 مايو 2021م.

التقديم عبر سفير:

وأوضح التعليم الجامعي، في تغريدة عبر تويتر، مساء أمس الأربعاء، أن التقديم يتم عبر التسجيل على منصة سفير- مقاعد الاتفاقيات الصحية من خلال الرابط التالي: هنا.

ولفت إلى أن الاستفسار عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

تحول رقمي:

ويساهم نظام سفير التقديم بشكل كامل في تحقيق الرؤية للتحول الرقمي، حيث يتم تقديم خدمات للمستفيدين بشكل إلكتروني متكامل يسهل على المتقدم والراغب بالابتعاث التعامل والتواصل مع إدارة البرنامج إلكترونيًّا.

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