شكرا لقرائتكم 102 #وظيفة شاغرة في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (102) وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية:

وبينت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار في العمليات والجودة.

– مستشار في الإستراتيجية والأداء.

– مستشار إدارة المشاريع.

– باحث علمي (التأهب للطوارئ النووية).

– باحث علمي (السجل الوطني).

– مهندس أمن المعلومات (الأمن النووي السيبراني).

– باحث علمي (الجرعات الإشعاعية).

– باحث علمي (الاستجابة للطوارئ النووية).

– باحث علمي (تقييم المخاطر النووية).

– باحث علمي (علاقات المستفيدين).

– باحث علمي (التراخيص).

– مهندس (الممارسات الإشعاعية في المجالات العامة).

– باحث علمي (الممارسات الإشعاعية في المجال الصناعي).

– باحث علمي (الممارسات الإشعاعية في المجال الطبي).

– باحث علمي أول (تقييم ومنع مخاطر الانتشار).

– مهندس مساعد (تقييم ومنع مخاطر الانتشار).

– باحث علمي مساعد (مراقبة الاستيراد والتصدير).

– مهندس (مراقبة الاستيراد والتصدير).

– مهندس أمن المعلومات مساعد (الأمن النووي السيبراني).

– باحث علمي مساعد (مراقبة التداول غير المشروع للمواد النووية والمشعة).

– مهندس (مراقبة التداول غير المشروع للمواد النووية والمشعة).

– باحث علمي مساعد (مراقبة المصادر المشعة اليتيمة).

– مهندس (مراقبة المصادر المشعة اليتيمة).

– أخصائي تطوير الموارد البشرية.

– أخصائي أول تطوير الموارد البشرية.

– كبير أخصائي تطوير الموارد البشرية.

– أخصائي عمليات الموارد البشرية.

– مراقب إدارة مرافق مساعد.

– مراقب إدارة مرافق.

– أخصائي إدارة مرافق.

– أخصائي أول إدارة مرافق.

– إداري أول خدمات.

– مشرف خدمات.

– مراسل.

– أمين مستودع.

– مشرف مستودعات.

– محلل ميزانية.

– محلل إيرادات.

– محلل مصروفات.

– أخصائي محاسبة.

– مراقب مالي أول.

– مهندس أمن المعلومات.

– فني دعم حاسب آلي.

– مهندس أول حاسب آلي/ هندسة الشبكات.

– مهندس أول حاسب آلي/ النسخ الاحتياطي وإدارة قواعد البيانات.

– مهندس أول حاسب آلي/ مدير النظم.

– مهندس برمجيات مساعد.

– مهندس برمجيات.

– مهندس أول برمجيات.

– محلل مساعد وثائق ومحفوظات.

– أخصائي الوثائق والمحفوظات.

– مهندس أمن معلومات.

– محلل تطوير أعمال.

– مستشار تطوير أعمال أول.

– محلل الشراكات الوطنية.

– محلل الشراكات الدولية.

– أخصائي الشراكات الوطنية.

– أخصائي الشراكات الدولية.

– محلل أول عمليات وجودة.

– محلل أول أداء مؤسسي.

– محلل تخطيط استراتيجي.

– مدير مشروع.

– أخصائي تميز مؤسسي.

– أخصائي أول تميز مؤسسي.

– مستشار قانوني.

– أخصائي قانوني (إدارة الشؤون القانونية).

– أخصائي قانوني (إدارة الأنظمة واللوائح النووية).

– محرر محتوى إعلامي.

– محلل إعلام رقمي.

– أخصائي أول إعلام وتسويق رقمي.

– محلل علاقات عامة.

– أخصائي علاقات عامة.

– سكرتير.

– مدير مكتب.

– مدير مختبر التحليل الإشعاعي.

– مدير مختبر الجرعات الإشعاعية.

– مدير مركز الإنذار المبكر والرصد الإشعاعي.

– مدير عام الإدارة العامة للرصد الإشعاعي.

– مدير إدارة الاستجابة للطوارئ النووية.

– مدير إدارة تقييم المخاطر النووية.

– مدير عام الإدارة العامة للطوارئ النووية.

– مدير إدارة تقييم ومنع مخاطر الانتشار.

– مدير عام الإدارة العامة لمنع الانتشار.

– مدير إدارة مراقبة التداول غير المشروع للمواد النووية والمشعة.

– مدير إدارة مراقبة المصادر المشعة اليتيمة.

– مدير إدارة الأمن النووي السيبراني.

– مدير عام الإدارة العامة للأمن النووي.

– مدير إدارة الاستشارات والخدمات المهنية.

– مدير إدارة الشراكات الوطنية.

– مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والشراكات.

– مدير إدارة العمليات والجودة.

– مدير إدارة الإستراتيجية والأداء.

– مدير إدارة المراجعة الداخلية.

– مدير إدارة الشؤون القانونية.

– مدير إدارة الأنظمة واللوائح النووية.

– مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والأنظمة.

– مدير إدارة المحتوى والإنتاج.

– مدير إدارة الإعلام الرقمي.

– مدير إدارة العلاقات العامة.

– مدير عام الإدارة العامة للتواصل.

– مدير إدارة المشتريات.

– مدير مركز الوثائق والمحفوظات.

التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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